В 2023 году количество предпринимателей в Казани выросло на 15%

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2023 году в Казани число предпринимателей увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом. К таким выводам пришел сервис «Авито Услуги», проанализировав данные платформы.

Абсолютное большинство предпринимателей (75%) ведет дело в одиночку.

Согласно данным опроса, только 7% бизнесменов ведут дело с другом, еще 6% — со знакомым-партнером, почти столько же с супругом и 4% — с другими родственниками. Интересно, что больше всего одиночек-бизнесменов среди бьюти-мастеров (87%) и репетиторов (86%), меньше всего — среди клинеров (54%) и мастеров по ремонту и отделке помещений (59%).

Чаще всего российские бизнесмены начинают бизнес на собственные сбережения (76%).

Только 10% для старта дела берут кредит в банке, еще 6% занимают деньги у родственников или друзей. Среди бьюти-мастеров на своем стартовом капитале начали 77% дельцов, среди занятых в секторе ремонта и установки техники — 85% предпринимателей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главные страхи предпринимателей — остановиться на достигнутом уровне и не расти дальше (59%), столкнуться с репутационными проблемами (28%) и потерять заработанные средства (24%).

Примечательно, что половина опрошенных (49%) считает, что определяет успех предпринимательской деятельности возможность соблюдать баланс между работой и личной жизнью.

Еще почти столько же — 48% — одним из критериев назвали финансовую независимость. По трети бизнесменов (33%) говорили об общественном признании и признании в профессиональном сообществе. А вот возможность приобретать люксовые вещи и предметы роскоши назвали только 12% респондентов.

В сентябре Татарстан вошел в топ-10 в рейтинге российских регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес. Доля населения, вовлеченного в малый и средний бизнес, включая ИП, по состоянию на июль 2023 года, в республике составила 43,6%. Это 882,8 тысячи местных жителей. За год их стало больше на 8,1%.

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Илина Хакимова