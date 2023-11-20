В Казани спрос на услуги по доставке товаров до складов маркетплейсов увеличился на 138%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в преддверии «черной пятницы» значительно увеличился спрос на услуги по доставке товаров до складов маркетплейсов и фулфилмент (комплекс услуг с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки). Об этом узнали эксперты «Авито. Услуг».

Так, спрос на услуги доставки товаров до маркетплейсов в столице Татарстана взлетел на 138% в сравнении с прошлым годом.

Тщательнее всех к «черной пятнице», по всей видимости, готовятся не только казанские продавцы, но и предприниматели из Екатеринбурга (+185%), Уфы (+171%), Новосибирска (+159%). Увеличилось и количество предложений таких услуг — на 143%.

Спрос на услуги по полному логистическому циклу в Казани увеличились на 65%.

realnoevremya.ru (архив)

Сильнее всего вырос спрос на фулфилмент в Москве (+131%) и Санкт-Петербурге (193%), а также в Нижнем Новгороде (+127%), Екатеринбурге (+123%) и Новосибирске (86%). Интересно, что в Казани предложение фулфилмент-услуг увеличилось на 110% за прошедший год.

Помимо этого казанские бизнесмены начали активнее интересоваться услугами по грузоперевозкам — спрос на них за год увеличился на 36%.

Также в столице Татарстана в этом году вырос на 105% спрос и на складские услуги и работу грузчиков по сравнению с прошлым годом.

Напомним, «черная пятница» в России будет проходить 3 дня — пятница, суббота и воскресенье, 24—26 ноября. Больше половины россиян (55%) заявили, что не планируют идти на шопинг в период ноябрьских скидок.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова