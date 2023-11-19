Эвакуированных из сектора Газа россиян разместят в Калужской области

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платнов

Эвакуированных из сектора Газа россиян планируют разместить в Калужской области. Об этом у себя в telegram-канале рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

— По решению Федерального штаба по работе с беженцами в ближайшее время к нам прибудут порядка 130 человек, — написал глава области.

По его словам, жить россияне будут в пункте временного размещения на территории региона. Шапша поручил местном правительству оказать полное содействие в размещении беженцев.

Напомним, спецборт МЧС России привезет в Москву еще 116 россиян и членов их семей, которые были эвакуированы из сектора Газа. До этого в столицу России были доставлены 120 человек. Во время полета их сопровождали медики и психологи.



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Александр Зарипов