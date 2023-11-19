МЧС доставит в Москву еще 117 россиян, эвакуированных из сектора Газа

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС России

Спецборт МЧС России привезет в Москву еще 116 россиян и членов их семей, которые были эвакуированы из сектора Газа. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказали изданию в пресс-службе ведомства, их оперативная группа продолжит активную работу в Египте по приему людей, сумевших пройти КПП «Рафах». За последние недели из зоны конфликта МЧС удалось эвакуировать свыше 550 человек.

realnoevremya.ru (архив)

В МЧС России сообщили о том, что перешедших границу российских граждан, а также членов их семей общей колонной на автобусах направляют в Каир, где им оказывается вся необходимая помощь со стороны спасателей, психологов и врачей. Всех людей обеспечивают едой и водой.

Напомним, сегодня, 19 ноября, стало известно, что очередная группа россиян, которых эвакуировали из сектора Газа была доставлена в Москву. На борту спецборта МЧС находились 120 человек. Во время полета россиян сопровождали медики и психологи.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Александр Зарипов