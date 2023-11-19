В Новокузнецке ввели режим ЧС из-за последствий урагана

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Мэр Новокузнецка Кемеровской области Сергей Кузнецов объявил в городе режим чрезвычайной ситуации. Об этом он написал в своем telegram-канале.

— В городе объявлена чрезвычайная ситуация с 08:00 19 ноября. Аварийная служба работает по устранению аварий на высоковольтных сетях. Мы находимся в пике отключения. Привлекается помощь аварийных бригад соседних регионов. Высотные работы на сетях будут проводиться только при снижении скорости ветра ниже 10 м/с. Ориентировочное время включения электричества — не ранее 20:00, — проинформировал людей градоначальник.

По словам главы Новокузнецка, в городе перестали работать водозаборы из-за отключения электричества. Были отключены 23 котельные, поэтому в некоторых районах нет отопления.

— К сожалению, есть пострадавшие и жертвы: шесть человек пострадали, двое погибли. Со всеми пострадавшими проводится особый медицинский контроль. Службы ЖКХ и управляющие компании оценивают ущерб, устраняют повреждения кровли, убирают упавшие деревья. Расчищаем улично-дорожную сеть для движения транспорта. Повреждено 47 кровель в многоквартирных домах, повалено более 200 деревьев, повреждено 30 автомобилей. Повреждено 45 объектов социальной инфраструктуры, — отчитался Кузнецов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Он добавил, что в школах отменяются уроки для первой смены, решение о работе второй смены будет принято в течение понедельника. Также в городе остановлена работа детских садов. Вместе с тем Сергей Кузнецов поручил проверить состояние вывесок в городе на безопасность.

Напомним, более 170 населенных пунктов Красноярского и Алтайского краев, Республики Алтай, Омской и Кемеровской областей остались без света и отопления из-за порывов ветра, достигавших 35 метров в секунду.

По сообщениям местных СМИ, в Новокузнецке погибли два человека — они находились в машине, на которую упало дерево.

В этом же городе со здания сорвало вывеску, которая рухнула на женщину. В настоящее время пострадавшая в больнице.



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Александр Зарипов