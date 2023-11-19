Более 170 населенных пунктов нескольких российских регионов остались без света из-за шторма

Фото: скриншот видео очевидцев от realnoevremya.ru

Более 170 населенных пунктов Красноярского и Алтайского краев, республики Алтай, Омской и Кемеровской областей остались без света и отопления из-за порывов ветра, достигавших 35 метров в секунду.

По сообщениям местных СМИ, в Новокузнецке погибли два человека — они находились в машине, на которую упало дерево.

В этом же городе со здания сорвало вывеску, которая рухнула на женщину. В настоящее время пострадавшая в больнице.

Напомним, в августе на Татарстан и еще семь регионов после сильной жары обрушился ураган. В результате пострадали почти 80 человек. В Марий Эл погибли восемь татарстанцев, отдыхавших на озере Яльчик.

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Максим Кокунин