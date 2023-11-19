Владимир Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20. Мероприятие пройдет в Индии 22 ноября. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

— Это может быть первое за последние месяцы мероприятие с участием и западных лидеров, отметил журналист Павел Зарубин.

realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия начала подготовку к участию в виртуальном саммите Группы двадцати (G20). Также официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Ариндам Багчи сообщили, что Индия уже разослала приглашения странам для участия в саммите. Он же выразил надежду, что в мероприятии примут участие, как можно больше лидеров стран.

В октябре спикеры парламентов стран Группы двадцати (G20) призвали к возобновлению зерновой сделки путем выполнения всех ее условий, включая беспрепятственный экспорт продовольствия и удобрений из России. Такое заявление они сделали по итогам коллегии саммита.



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Александр Зарипов