Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Группировка войск «Юг» российской армии отразила шесть атак ВСУ за сутки. Украинские войска потеряли 240 военнослужащих и четыре единицы техники. Об этом сообщает Минобороны страны.

— На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Шумы и Марьинка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Как передает ведомство, российские вооруженные силы нанесли поражение живой силе и технике 112-й, 114-й и 241-й бригад территориальной обороны, а также 28-й, 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Васюковка, Раздоловка, Богдановка, Артемовск, Красное, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

В результате военных действий потери украинских войск на этом направлении составили свыше 240 человек убитыми и ранеными, танк, боевая машина пехоты, два автомобиля, а также гаубица «МСТА-Б».

Ранее российские войска сумели отразить попытку высадки ВСУ на остров Большой Потемкин. Во время боев были уничтожены две лодки и 11 человек. Столкновение произошло на херсонском направлении.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Александр Зарипов