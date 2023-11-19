Российские войска пресекли попытку высадки десанта ВСУ на остров Большой Потемкин

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Российские войска на херсонском направлении пресекли попытку высадки ВСУ на остров Большой Потемкин, уничтожено две лодки и 11 солдат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

— На херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на о. Большой Потемкин, в результате огневого поражения уничтожены две лодки и 11 боевиков ВСУ. Уничтожена лодка ВСУ в русле р. Днепр, гаубица Д-30 с боекомплектом в районе н. п. Садовое, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в островной зоне также был уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, а на каховском направлении — позиция одного из подразделений в районе н. п. Новоберислав.

Позавчера Минобороны России сообщило об уничтожении восьми катеров ВСУ на пути к Крыму. Отмечалось, что к полуострову пытались приблизиться семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой ВСУ. Их обнаружили в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Черного моря.



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Максим Кокунин