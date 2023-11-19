Делегация глав МИД стран ОИС и ЛАГ посетит Китай на следующей неделе

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Комитет, сформированный по итогам саммита стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) и состоящий из глав МИД, в понедельник, 20 ноября, начнет свое турне, в ходе которого посетит Пекин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бен Фархан Аль Сауда.

— Работа комитета на уровне глав МИД, сформированного по итогам саммита ЛАГ и ОИС, начнется в понедельник. Первой страной, которую мы посетим, станет Китай, после чего мы также нанесем визит в мировые столицы и будем вместе работать над прекращением этой войны (в секторе Газа, — прим. ред.), — сказал он.

Вчера официальный представитель МИД Иордании Суфьян аль-Куда также сообщил, что глава ведомства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади посетит Китай в составе делегации министров иностранных дел ЛАГ и ОИС.

Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что исламский мир должен достигнуть единства по вопросам, связанным с обострением палестино-израильского конфликта.



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Максим Кокунин