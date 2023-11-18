Эрдоган призвал к единству исламского мира по вопросам, касающимся сектора Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что исламский мир должен достигнуть единства по вопросам, связанным с обострением палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера по итогам телефонного разговора между Эрдоганом и председателем Совета суверенитета Судана Абдель Фаттахом Абдель Рахманом Аль Бурханом.

Как уточнили в канцелярии, в ходе беседы обсуждалась последняя ситуация в секторе Газа, где продолжаются израильские атаки, и усилия по доставке гуманитарной помощи палестинцам, сообщает «РИА Новости».

— В ходе беседы президент Эрдоган заявил о необходимости единства во всех вопросах, касающихся исламского мира, и о важности выполнения решений, принятых на Эр-Риядском саммите Организации исламского сотрудничества, — говорится в сообщении.

Напомним, число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадали еще более 29 тысяч.

На этой неделе Турция подала иск в Международный уголовный суд (МУС) к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с обвинением в геноциде в секторе Газа. Ранее Эрдоган заявлял, что Турция объявит Израиль военным преступником и сделает это перед лицом всего международного сообщества.



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Илина Хакимова