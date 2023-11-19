Эксперт дала рекомендации по составлению финансового плана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Финансовый план необходим для определения целей семьи и выбора ресурсов, которые потребуются для их достижения. Инструменты, помогающие осуществить эти задачи, могут быть суперконсервативными, среднерисковыми и высокорисковыми, объяснила финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова.

— Личный финансовый план — это навигатор, который показывает путь из точки А в точку Б. Если изъясняться простым языком, то структура личного финансового плана основана на целях человека или целях семьи, когда и какие финансовые задачи семья планирует решать, — цитируют ее «Известия».

Инструменты на пути к осуществлению финансовых задач Волкова разделила на суперконсервативные, среднерисковые и высокорисковые. Так, высокорисковые инструменты в редких случаях подойдут для формирования сбережений на скорую пенсию — в этом случае важно сохранить капитал.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По словам инвестора, при составлении плана первоначально нужно определить цели и задачи. Затем их нужно оцифровать и поставить сроки достижения. Следующим шагом будет инвентаризация активов, которые уже имеются у человека. В случае недостатка ресурсов можно задуматься об увеличении заработка, подборе иных инструментов осуществления цели, отказа от нее или увеличении срока ее достижения.

— Также просто составляется список, какие сбережения, накопления, вклады, счета, акции, облигации, квартиры, машины есть у человека. Для чего это делается? Потому что, например, улучшение жилищных условий может быть сопряжено с продажей текущего жилья. То есть не с нуля сформировать сумму, а добавить к тому, что есть. Все это важно учесть в личном финансовом планировании, — подчеркнула Волкова.

Напомним, двое из троих жителей Казани контролируют свои доходы и расходы. Ведет примерный финансовый учет каждый второй, а 14% педантично фиксируют заработанные и потраченные суммы.



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Галия Гарифуллина