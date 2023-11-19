Врач объяснила, почему не стоит принимать антибиотики «на всякий случай»

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Если принимать антибиотики без необходимости, то у пациента может сформироваться устойчивость к действующему веществу лекарства. Тогда при реальном заболевании препарат не поможет, предупредила инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

— Основная причина инфекций верхних дыхательных путей — вирусы. На них антибиотики не действуют! Их мишенью являются только заболевания, вызванные патогенными бактериями. Красное горло не всегда говорит, что развился стрептококковый тонзиллит — это один из немногих случаев, когда антибактериальные препараты действительно нужны. Температура и насморк тоже редко имеют бактериальную природу, — приводит ее слова «Газета.Ru».

Принимать антибиотики для профилактики бесполезно, предупредила врач. Это лишь приводит к дисбалансу в микробиоме человека. Кроме того, инфекционист предостерегла от попыток самостоятельно поставить себе диагноз и определить, вирус или бактерия стала причиной ухудшения самочувствия. Лучше вовремя обратиться к специалисту.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Провоторова не рекомендовала покупать лекарственные средства, в том числе антибиотики, про запас. Принимать их после истечения срока годности нельзя, а из-за утилизации препаратов на полигонах твердых бытовых отходов в почве и грунтовых водах накапливаются остаточные количества лекарственных веществ.

Напомним, осенью врачи рекомендуют потреблять морковь и хурму — в них содержатся каротиноиды, которые являются предшественниками витамина А.

— Это вещество лучше усваивается в присутствии жиров. Поэтому морковный сок лучше пить с добавлением сливок или масла. Но вообще не стоит соками заменять овощи и фрукты, их лучше есть целиком, — констатировала гастроэнтеролог отдела обучения врачей медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Дюжева.



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Галия Гарифуллина