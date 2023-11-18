Песков: «Санкции не бьют так, как они должны бить»

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе встречи с руководителями международных информагентств

Запад продолжит оказывать давление на Россию, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Не исключена вероятность диверсий.

— Конечно, нам нужно сохранять максимальную собранность, потому что будут продолжаться поиски различных вариантов оказания давления на нашу страну, это очевидно, это факт, — сказал пресс-секретарь президента России в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Рассуждая о том, может ли Запад, исчерпав возможности санкционного давления на Россию, пойти на диверсии, Песков отметил: «Президент неспроста это говорит. Он все-таки обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить».

В то же время пресс-секретарь заявил, что «санкции не бьют так, как они должны бить».

— Более того, мы как всегда ухитрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше, — подчеркнул Песков.

Напомним, 16 ноября сообщалось, что США ввели новые санкции против российских компаний и морских судов. В частности, они коснулись нефтяного танкера «Казань».



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Галия Гарифуллина