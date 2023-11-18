МИД: Украина продолжает наносить удары по гражданским объектам России

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Продолжаются обстрелы украинскими боевиками гражданских объектов на территории России. Киев использует РСЗО, крупнокалиберную артиллерию, снаряды, в том числе с кассетной боевой частью, и беспилотники, говорится в сообщении МИД России.

По данным посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, за эту неделю атакам подверглись жители населенных пунктов Курской, Белгородской, Херсонской, Донецкой областей. В числе поселений, по которым были нанесены удары, перечислены город Горловка, поселки Днепряны, села Щетиновка и Таволжанка.

Напомним, вчера секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина все активнее обстреливает центральные регионы страны. С начала 2023 года ущерб от обстрелов превысил 7 млрд рублей, зафиксировано 128 терактов.

— Ситуация в округе остается сложной и характеризуется усилением террористической и диверсионной активности. Значительный рост вражеских обстрелов российской территории со стороны Украины, диверсионной активности и террористических атак требует продолжения системной работы, — сказал он.

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Галия Гарифуллина