Николай Патрушев: ущерб от обстрелов ВСУ Центральной России превысил 7 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина все активнее обстреливает центральные регионы страны: с начала 2023 года ущерб от обстрелов превысил 7 млрд рублей, зафиксировано 128 терактов. Об этом сообщает «РИА новости».

— Ситуация в округе остается сложной и характеризуется усилением террористической и диверсионной активности. Значительный рост вражеских обстрелов российской территории со стороны Украины, диверсионной активности и террористических атак требует продолжения системной работы, — сказал он.

Патрушев отметил, что в текущем году только по территории Белгородской, Брянской и Курской областей совершено более 8 тысяч обстрелов.

— В регионах округа совершено 128 терактов, большая часть из которых — с использованием беспилотных летательных аппаратов. Предотвращено более 50 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов, — подчеркнул он.

Как добавил Патрушев, «следует оперативно завершить установление нормативных требований к оснащению указанных объектов специальными техническими средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам».

realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Напомним, в начале месяца Патрушев заявил, что Киев все чаще прибегает к террористическим методам против Москвы, не добиваясь успеха на поле боя, он уже пытался атаковать Ленинградскую, Калининскую и Курскую АЭС.

— Отсутствие успехов на поле боя вынуждает Киев все чаще прибегать к террористическим методам, включая покушения и убийства российских граждан, атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру. Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС, — сказал он.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин