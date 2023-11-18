На отлов и содержание бездомных животных в Казани потратят почти 36,3 млн рублей
Власти Казани в 2024 году потратят почти 36,3 млн рублей на содержание и регулирование численности животных без владельцев. Об этом свидетельствуют данные тендера, размещенного на сайте госзакупок.
В перечень оказываемых услуг должны войти:
- Лечебно-профилактические мероприятия (вакцинация, дегельминтизация, дезинсекция).
- Содержание животных без владельца в приюте для животных 10 календарных дней до операции (в том числе возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев животным без владельца).
- Содержание животных без владельца в приюте для животных 10 календарных дней после операции (в том числе возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев животным без владельца).
- Содержание животных без владельца в приюте для животных 1 календарный день (в том числе возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев животным без владельца).
- Стерилизация животных без владельцев (женская особь).
- Кастрация животных без владельцев (мужская особь).
- Умерщвление животных без владельцев, имеющих тяжелые неизлечимые заболевания или неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью животного, и утилизация трупов животных без владельцев.
Заказчиком работ выступает Комитет жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани. Срок исполнения услуг — с 01 января по 31 декабря 2024 года.
В Пестречинском районе Татарстана в 2024 году на заключение муниципального контракта на оказание услуг по отлову и содержанию животных, не имеющих владельцев, потратят почти 1,7 млн рублей.
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