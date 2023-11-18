На отлов и содержание бездомных животных в Казани потратят почти 36,3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Казани в 2024 году потратят почти 36,3 млн рублей на содержание и регулирование численности животных без владельцев. Об этом свидетельствуют данные тендера, размещенного на сайте госзакупок.

В перечень оказываемых услуг должны войти:

Лечебно-профилактические мероприятия (вакцинация, дегельминтизация, дезинсекция).

Содержание животных без владельца в приюте для животных 10 календарных дней до операции (в том числе возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев животным без владельца).

Содержание животных без владельца в приюте для животных 10 календарных дней после операции (в том числе возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев животным без владельца).

Содержание животных без владельца в приюте для животных 1 календарный день (в том числе возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев животным без владельца).

Стерилизация животных без владельцев (женская особь).

Кастрация животных без владельцев (мужская особь).

Умерщвление животных без владельцев, имеющих тяжелые неизлечимые заболевания или неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью животного, и утилизация трупов животных без владельцев.

Заказчиком работ выступает Комитет жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани. Срок исполнения услуг — с 01 января по 31 декабря 2024 года.

В Пестречинском районе Татарстана в 2024 году на заключение муниципального контракта на оказание услуг по отлову и содержанию животных, не имеющих владельцев, потратят почти 1,7 млн рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова