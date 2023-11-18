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На отлов и содержание бездомных животных в Казани потратят почти 36,3 млн рублей

09:20, 18.11.2023 2
На отлов и содержание бездомных животных в Казани потратят почти 36,3 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Казани в 2024 году потратят почти 36,3 млн рублей на содержание и регулирование численности животных без владельцев. Об этом свидетельствуют данные тендера, размещенного на сайте госзакупок.

В перечень оказываемых услуг должны войти:

  • Лечебно-профилактические мероприятия (вакцинация, дегельминтизация, дезинсекция).
  • Содержание животных без владельца в приюте для животных 10 календарных дней до операции (в том числе возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев животным без владельца).
  • Содержание животных без владельца в приюте для животных 10 календарных дней после операции (в том числе возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев животным без владельца).
  • Содержание животных без владельца в приюте для животных 1 календарный день (в том числе возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев животным без владельца).
  • Стерилизация животных без владельцев (женская особь).
  • Кастрация животных без владельцев (мужская особь).
  • Умерщвление животных без владельцев, имеющих тяжелые неизлечимые заболевания или неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью животного, и утилизация трупов животных без владельцев.

Заказчиком работ выступает Комитет жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани. Срок исполнения услуг — с 01 января по 31 декабря 2024 года.

В Пестречинском районе Татарстана в 2024 году на заключение муниципального контракта на оказание услуг по отлову и содержанию животных, не имеющих владельцев, потратят почти 1,7 млн рублей.

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Илина Хакимова
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18 ноя
    как интересно контролируется расход этих денег, опять по бумажным отчётам?
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    Анонимно 19 ноя
    вы если лучше сделаете то возьмите под свою ответственность и досконально отчитывайтесь
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