В трех детских лагерях Татарстана обновят ограждения за 4,8 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru

Как выяснило «Реальное время», до конца текущего года в трех детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Татарстана, проведут замену устаревших ограждений. Стоимость работ оценивается в 4,8 млн рублей.

Согласно проектной документации, работы предстоит выполнить на трех объектах:

детский оздоровительный лагерь «Березка» в Красно-Октябрьском лесничестве Зеленодольского района;

детский оздоровительный центр им.Ю.А.Гагарина в Кировском районе Казани;

детский оздоровительный центр «Спутник» в казанском жилом массиве Кадышево.

Подрядчику предстоит демонтировать старые деревянные и металлические заборы, их столбы и фундаменты. Взамен он же установит новые стальные ограждения высотой в четыре метра, а также вычистит территории от кустарников и другой ненужной растительности.

realnoevremya.ru

Напомним, в конце прошлого месяца министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин заявил, что по линии молодежной политики в республике продолжаются работы только в одном детском лагере. Речь идет об учреждении в Зеленодольском районе. По данным на конец октября, его готовность составляет 78%.



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Максим Кокунин