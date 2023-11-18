Сегодня в Казани до -4 градусов
В субботу, 18 ноября, в Казани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.
Днем в Казани ожидается от -2 до -4 градусов. Ветер северный, северо-западный с порывами от 5 до 10 м/с.
В Татарстане в целом также ожидается от -1 до -6°С. На отдельных участках дорог возможна гололедица.
Напомним, в республике на этой неделе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Столбики термометров в ночные часы могут опускаться до -7 градусов.
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