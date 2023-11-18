«Литрес»: россияне стали чаще покупать нон-фикшен про политических лидеров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Востребованность нон-фикшен-книг, рассказывающих о политических лидерах, за первые десять месяцев этого года выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Литрес».

Лидером продаж стала книга «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» Александра Баунова. Она посвящена истории последних диктатур Западной Европы — режимам Франко в Испании, Салазара в Португалии и «черных полковников» в Греции. Вторую строчку рейтинга заняло произведение «Кризис и власть. Том I. Лестница в небо» Михаила Хазина и Сергея Щеглова. В нем авторы раскрывают общую теорию власти и объясняют, как строится политическая карьера. Третье место заняла аудиокнига «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В пятерку наиболее интересных россиянам книг о политиках вошли также «Сталин. Жизнь и смерть» Эдварда Радзинского и продолжение «Лестницы в небо» — «Кризис и Власть. Том II. Люди власти. Диалоги о великих сюзеренах и властных группировках».

Кроме того, популярностью пользовались первая и вторая части аудиокниги «Лестница в небо. Диалоги о власти, карьере и мировой элите» Михаила Хазина и Сергея Щеглова, «Наполеон: биография» Эндрю Робертса и две биографии, написанные Эдвардом Радзинским: «Николай II. Жизнь и смерть» и «Распутин. Жизнь и смерть».

Напомним, недавно книжный сервис «Литрес» составил список литературных произведений в жанрах «мистика» и «ужасы», которыми татарстанцы больше всего интересовались с января по октябрь этого года. В топ-5 самых интересных жителям республики книг вошли «Казаки-разбойники» Натальи Тимошенко, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Тринадцатая запись» Лены Обуховой, «Хранительница болот» Натальи Тимошенко и аудиокнига «Мастер и Маргарита» в озвучке Романа Стабурова.



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Галия Гарифуллина