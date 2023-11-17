Больше половины россиян положительно относятся к продлению новогодних каникул

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2024 году новогодний отдых в России будет длиться с 30 декабря по 8 января. Поддержали длинные каникулы 60% жителей страны, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование SuperJob.

Положительное отношение к столь продолжительным каникулам респонденты объясняли тем, что это дает возможность провести время с близкими и побольше отдохнуть. Не оценили десятидневный отдых 15% участников исследования. Они предпочли бы перенести часть нерабочих дней: «Хотелось бы, чтобы выходные дни с января перенесли на май, чтобы каникулы были в мае»; «Половину выходных дней было бы целесообразно перенести на майские праздники». Работают по сменному графику и потому безразличны к длительности отдыха 17% россиян.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чаще остальных поддерживает длинные каникулы молодежь до 34 лет (69%). Женщины ценят возможность подольше отдохнуть больше мужчин (66% против 55%).

Год назад реакция граждан на большое количество нерабочих дней в новогодний период была практически аналогичной. Наиболее восторженно встретили длинные каникулы респонденты 10 лет назад (70%), наименее радостно — в 2021 году (49%).

Напомним, высказались за введение сокращения на час рабочего дня перед выходными шесть из 10 россиян. Противоположной точки зрения придерживаются всего 16% граждан.

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Галия Гарифуллина