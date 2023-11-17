Нападающий Сергей Купцов покинул нижнекамский «Нефтехимик»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» и нападающий Сергей Купцов расторгли контракт по договоренности сторон. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Форвард пришел в «Нефтехимик» в сезоне 2021/2022. Всего в составе этой команды он провел 69 матчей в чемпионате КХЛ и Кубке Гагарина.

— Мы благодарим Сергея за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере! — говорится в сообщении клуба.

В начале недели «Нефтехимик» заключил контракт с 22-летним защитником Ильей Пастуховым до конца сезона. Всего в КХЛ воспитанник новосибирского хоккея провел 53 игры, в которых набрал 4 (2+2) результативных балла. Текущий сезон хоккеист начинал в ХК «Адмирал» из Владивостока.

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Максим Кокунин