Изнанка Казани: минимализм нового и руины старого зоопарков

Фото: Максим Кокунин

Казанский зоопарк является одним из самых старейших во всей Европе. Его история начиналась с небольшой теплицы и доросла масштабного парка, занимающего обширную территорию вдоль озера Средний Кабан. Однако нынешнее состояние зооботанического сада оставляет желать лучшего. Позеленевшие стены, рассыпающиеся здания и деревянные постройки прошлого века не смог скрыть даже отстроенный по соседству комплекс «Река Замбези». Новодел задумывался как обновление уже имеющегося пространства, но лишь добавил очередные проблемы в виде отсутствия пешеходной связи двух секций. Пролегающая между ними железная дорога разделила зоопарк на новый и старый, подчеркнув контраст в разнице этих двух мест.

В 2014 году власти Казани разработали программу реконструкции городского зоопарка, предполагающую обновление существующей и присоединения к ней новой территории. На строительство первой очереди выделялся 1 миллиард рублей, а работы по ее возведению начались уже на следующий год. Новая зона «Река Замбези» полностью открылась в 2020 году, увеличив площадь зооботсада на 7 гектаров за Южным внутригородским железнодорожным ходом в сторону гребного канала (Федерального спортивно-тренировочного центра по гребным видам спорта).

Фото: Максим Кокунин

Сегодня на новой территории зоопарка насчитывается 36 видов африканских животных, часть из которых занесена в Красную Книгу. Стоит отметить, что зоологическая коллекция этого комплекса еще неполная и животные по-прежнему продолжают поступать. Но чтобы добраться до «Реки Замбези» посетителям предстоит пройти пеший путь почти такой же сложности, как и до самой Африки. Изначально для удобства посетителей обе части зоопарка связали 78-метровым тоннелем, но он до сих пор закрыт.

Фото: Максим Кокунин

Родителям с детьми, чтобы попасть в новую секцию после осмотра старой, придется вернуться к центральному входу, выйти за территорию и двигаться около 800 метров вдоль оживленной магистрали, пересекая железнодорожный мост, где до октября этого года не было даже тротуара.

Фото: Максим Кокунин

Между строителями перехода идет судебная тяжба. Подрядчик, АО «Казметрострой», обратился в суд с иском о взыскании с ООО «СК «Татинвестстрой» задолженности за работы по строительству тоннеля, а также пеней и госпошлины — в размере 5,3 млн рублей. Нежелание выплачивать эти деньги представитель ответчика объяснил наличием недостатков в выполненных работах. Для разрешения спорных вопросов суд назначил экспертизу, которая все еще не завершена — подробнее в материале «Реального времени».

Фото: Максим Кокунин

Вдоль железнодорожного полотна по обеим сторонам тянутся узкие переулки. В них отсутствует какое-либо дорожное покрытие, зато есть горы мусора. Двигаясь по первому, вдоль разрисованного и дырявого бетонного забора, можно срезать дорогу от улицы Роторной на улицу Хади Такташа. По другому можно дойти до ботанической протоки зоопарка, а также обогнуть интерактивную зону зоосада «Лукоморье».

Фото: Максим Кокунин

На пути от «Реки Замбези» к исторической части зоопарка первым попадается на глаза ангар возле озера водоплавающих птиц. Следом за ним идут служебные ворота и длинный позеленевший забор. Территория, находящаяся за ним, уже является достопримечательностью, так как с 2011 года зооботсад признан памятником культурного наследия.

Фото: Максим Кокунин

В настоящее время в его коллекции насчитывается 145 видов животных, всего 1 201 экземпляр. Из них 27 видов включены в Красную книгу. Что касается ботанической коллекции, то в ней находятся 500 видов и культиваров закрытого и 203 открытого грунтов, всего 5 941 экземпляр. 20 из них признаны особо охраняемыми.

Фото: Максим Кокунин

Как было сказано выше, современный зоопарк начал свою историю с небольшой теплицы. Таким он выглядел на момент своего основания — 8 декабря 1806 года. Инициатором устройства сада был профессор Карл Фукс, а расположили его на территории Казанского университета на площади 2,25 гектара. В 1824 году ботаническим садом стал заведовать профессор Эдуард Эйхвальд, который на заседании Совета университета поднял вопрос о поиске нового места для сада. Так в 1830 году для него был куплен участок площадью 2,96 гектара в Архангельской слободе на берегу озера Средний Кабан.

Фото: Максим Кокунин

Профессор ботаники Александр Бунге стал первым директором сада на новой территории. С ним был разработан проект каменной оранжереи на пять отделений. Ее каменный корпус, который неоднократно перестраивался, и по сей день находится на территории зоопарка. Уже в 1834 году состоялось официальное открытие ботанического сада, где посетителям презентовали одну из самых крупных коллекций растений в дореволюционной России.

Фото: Максим Кокунин

К 1841 году коллекция сада включала около 4 тысяч видов растений и гербариев. На 1895 год в нем находилось 5 273 оранжерейных растения, включая экземпляры тропической флоры, свыше 300 фруктовых деревьев, а также 1 700 кустарников и трав. Стоит отметить, что до наших дней в оранжерее зоопарка сохранились такие долгожители, как лиственница американская‚ высаженная в 1886 году, и можжевельник казацкий, появившийся на год позже.

Фото: Максим Кокунин

В революционный 1917 год новое правительство предполагало выделить на содержание сада 1 800 рублей. Такая небольшая сумма лишь ухудшила положение сада, оставив его без работников. События Гражданской войны также нанесли невосполнимый ущерб — в стенах сада расквартировался кавалерийский полк. От коллекции осталось лишь около 100 экземпляров самых выносливых субтропических растений. С 1924 года в его истории начинается новая глава — студенческий научный кружок «Любители природы», созданный при Казанском университете, взялся за его восстановление.

Фото: Максим Кокунин

Тогда же параллельно с развитием ботанического сада начинается и работа по созданию живого уголка. Его первыми экспонатами стали волчонок — трофей студенческой облавы, два лебедя — дар Охотсоюза и молодой орел-могильник, пойманный на окраине Казани. В 1925 году появилась идея о создании самостоятельного зоологического сада. Его официальное открытие состоялось в том же году, но размещался он во дворе Центрального музея (ул. Чернышевского, 2).

Фото: Максим Кокунин

По постановлению правительства ТАССР зоопарк был перенесен на территорию ботанического сада. Таким образом, они слились в одну административно-хозяйственную единицу. В 1937-м коллекция пополнилась экзотическими животными: двумя львами, самкой белого медведя, удавом и крокодилами.

Фото: Максим Кокунин

Во время Великой Отечественной войны в Казанском зоопарке появилось множество новых животных, эвакуированных в 1941 году из Ленинградского зоосада. Среди них были пятнистая гиена, леопард, тигр, слон, черный носорог, африканские зебры, антилопа, полосатый гну и другие.

Фото: Максим Кокунин

С 1950-х по 1970-е годы в зооботсаде строятся новые павильоны для животных, кирпичный забор вокруг территории, появляется газовая котельная и новая кормовая кухня. В 1972 году была проведена реконструкция оранжереи, а также начались работы по восстановлению коллекции теплолюбивых растений. Большая часть конструкций тех лет на территории зоопарка сохранилась до сих пор.



Фото: Максим Кокунин

Местами позеленевший забор уже находится в аварийном состоянии. Разрушающиеся части ограды были демонтированы, а на их месте установлен профнастил, который также успел зарасти лозой. Битый кирпич среди веток встречает гостей зоопарка прямо у центрального входа, где расположена билетная касса. Если в летнее время густые кусты могут скрыть этот «парадный» фасад, то с наступлением холодов его дефекты находятся у всех на виду.

Фото: Максим Кокунин

Стоит отметить, что в некоторых частях ограждения все еще остались оригинальные металлические решетки, установленные еще до появления кирпичного забора. Ими огорожена парковка для сотрудников, находящаяся возле одного из административных зданий зооботсада по адресу Хади Такташа, 114. Такие детали современного зоопарка превращают его практически в музей, где экспонатами являются даже стены.

Фото: Максим Кокунин

Сейчас на кассах зоопарка у центрального входа висят таблички, предупреждающие, что с 1 ноября территория исторической части закрыта на зимний период. Там же прикреплены списки имеющихся животных и карта местности. Несмотря на то, что это самое проходное место, снаружи кассы давно не приводили в порядок — ржавый навес, трещины на стенах. Однако в сравнении со зданием, которое встречает посетителей за воротами, выглядят эти кассы вполне презентабельно.

Фото: Максим Кокунин

Первое здание исторической части зоопарка представляет собой деревянную избу, стены которой прикрывают выгоревшие и местами разорванные плакаты. Надпись «Добро пожаловать!» на трех языках проглядывает сквозь заброшенную решетку. Рядом с ней рисунки — сидящие звери грустно встречают посетителей, глядя на них из-за обмотанной трубы. Деревянные домики, обмотанные баннерами, чтобы скрыть дыры в стенах, и рассыпающиеся постройки с замурованными окнами, а на другой стороне — минималистичные корпуса, выполненные в едином дизайне с современной планировкой. Так выглядит контраст еще одного парадно-туристического символа Казани.

Фото: Максим Кокунин

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