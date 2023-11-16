Трассу М-12 «Восток» от Москвы до Казани полностью обеспечат 4G-связью

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Трасса М-12 «Восток» от Москвы до Казани будет полностью обеспечена хорошей 4G-связью в 2024 году. Об этом в кулуарах «Транспортной недели» рассказал заместитель главы «Автодора» Константин Макиев.

— Дорога практически одновременно с запуском будет обеспечена связью. Возможно, на каких-то участках сотовые операторы будут донастраивать оборудование, потому что оно требует определенного времени на пусконаладку и так далее. Но в следующем году мы с вами будем иметь хорошую 4G-связь, как аналогично М-11, на всей автомобильной дороге, — приводит его слова «РИА Новости».

Собеседник рассчитывает, что на большинстве участков трассы М-12 такой уровень связи появится уже в этом году.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Накануне в Татарстане открыли 72-километровый участок автодороги М-12 «Восток». Трасса, построенная в рекордные сроки, как уверяют строители, отвечает самым современным требованиям безопасности и экологичности. Премьер-министр республики Алексей Песошин назвал это событие важным звеном в реализации всего проекта. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Автодор» сообщил, что для поездок по открывшемуся участку трассы М-12 в Татарстане водителям придется платить от 198 до 1,8 тысячи рублей. Например, проехать от Шумерли до Канаша стоит 362 рубля, до села Большие Кайбицы — 560 рублей, до Иннополиса — 784 рубля.

В декабре 2023 года автомобилисты поедут по М-12 уже до Казани, а затем и до Екатеринбурга и Тюмени.

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Айрат Назипов