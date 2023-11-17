Россияне рассказали, какой должна быть достойная жизнь на пенсии

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Главными критериями достойной пенсии жители России назвали полноценное питание, наличие накоплений и собственного жилья. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос пенсионного фонда «СберНПФ».

По мнению большинства россиян, пенсионеры должны иметь возможность полноценно питаться, в том числе в кафе (95%), обладать долгосрочными накоплениями (93%) и иметь свою квартиру или дом (92%). Также респонденты отметили важность доступности платной и бесплатной медицинской помощи (91%) и культурного отдыха, такого как просмотр спектаклей, посещение выставок и чтение литературы (88%).

Предпочтения опрошенных менялись в зависимости от места проживания. Так, чаще других о владении недвижимостью говорили участники исследования из Омска, Хабаровска и Нижнего Новгорода (по 99% ответов). Жители Томска и Воронежа задумывались о сбережениях (по 98%), а Махачкалы — о возможности обратиться к медицинским работникам (99%).

realnoevremya.ru (архив)

Результаты исследования меняются со временем. В аналогичном опросе 2020 года наиболее популярным ответом россиян было владение квартирой или домом, а ответ «полноценное питание» занимал лишь третью строчку рейтинга. Самым динамичным критерием, по мнению аналитиков, является подушка безопасности — этот вариант граждане стали предлагать на 7% чаще.

Как отмечается в исследовании, в 2020 году о значимости сбережений для пенсионеров говорили 86% россиян, в 2023 году — 93%. Интересно, что женщины давали такой ответ чаще мужчин (99% против 85%).

Также представительницы прекрасного пола беспокоятся о питании (97%), медицинских услугах (95%) и своем жилье (94%). Мужчины также чаще всего говорили о питании (93%). Остальные приоритеты у них немного отличаются: вторую строчку рейтинга занимает жилье (90%), а третью делят медпомощь и культурное развитие (по 88%).

Напомним, планируют начать копить на пенсию 20% казанцев. Уже формируют сбережения лишь 8%, большинство (56%) из них сберегли до 250 тысяч рублей. По 11% опрошенных накопили сумму от 250 до 500 тысяч рублей и более миллиона рублей.

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Галия Гарифуллина