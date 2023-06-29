Каждый пятый казанец планирует копить деньги на старость

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Планируют начать копить на пенсию 20% казанцев. Уже формируют сбережения лишь 8%, свидетельствуют данные опроса Ozon.

Из тех, кто уже копит на пенсию, большинство (56%) респондентов сберегли до 250 тысяч рублей. По 11% опрошенных накопили сумму от 250 до 500 тысяч рублей и более миллиона рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целом переживают из-за будущего выхода на пенсию 29% жителей города. Из них 48% беспокоятся из-за возможных проблем со здоровьем, а 36% — из-за невозможности видеться с родными и близкими. Кроме того, 17% боятся отсутствия денег, еще 13% — потери работы или дополнительного заработка, а 14% потери накоплений.

Напомним, Министерство труда России разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшую трехлетку. Так, в 2025 и 2026 годах индексация будет происходить в два этапа.

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Елизавета Пуншева