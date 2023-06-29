Каждый пятый казанец планирует копить деньги на старость
Планируют начать копить на пенсию 20% казанцев. Уже формируют сбережения лишь 8%, свидетельствуют данные опроса Ozon.
Из тех, кто уже копит на пенсию, большинство (56%) респондентов сберегли до 250 тысяч рублей. По 11% опрошенных накопили сумму от 250 до 500 тысяч рублей и более миллиона рублей.
В целом переживают из-за будущего выхода на пенсию 29% жителей города. Из них 48% беспокоятся из-за возможных проблем со здоровьем, а 36% — из-за невозможности видеться с родными и близкими. Кроме того, 17% боятся отсутствия денег, еще 13% — потери работы или дополнительного заработка, а 14% потери накоплений.
Напомним, Министерство труда России разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшую трехлетку. Так, в 2025 и 2026 годах индексация будет происходить в два этапа.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым