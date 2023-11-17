За год в Татарстане вырос спрос на рабочие специальности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В октябре этого года в Татарстане увеличился спрос на сотрудников сферы «Рабочий персонал». Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы HeadHunter.

За месяц в республике было открыто на 35% больше вакансий для рабочих, чем в середине прошлой осени. Такие специалисты стали одними из наиболее востребованных. Об этом говорит тот факт, что доля вакансий для рабочих составила 21% от общего количества свободных мест в регионе.

realnoevremya.ru (архив)

При этом аналитики отмечают кадровый дефицит в сегменте. На одно предложение приходится только два резюме, тогда как в норме этот показатель должен составлять не менее 4,0.

Напомним, в сентябре сообщалось, что в отрасли машиностроения количество вакансий, появившихся в Татарстане с января 2023 года, составило более 9,5 тысячи. Республика вошла в топ-5 регионов России по этому показателю.

Всего за третий квартал 2023 года в республике вдвое увеличилось количество вакансий по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Показатель средних предлагаемых зарплат вырос на 31%.

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Галия Гарифуллина