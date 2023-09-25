Татарстан вошел в пятерку регионов-лидеров по количеству вакансий в машиностроении

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Количество вакансий в отрасли машиностроения, появившихся в Татарстане с января 2023 года, составило более 9,5 тысячи. Республика вошла в топ-5 регионов России по этому показателю, сообщают аналитики hh.ru.

В подотрасли производства легковых, грузовых автомобилей, а также мототехники, автобусов и троллейбусов республика занимает вторую строчку рейтинга. Большее количество вакансий было открыто только в Москве.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Меридианная предлагаемая зарплата в машиностроительных предприятиях республики составляет 66,5 тысячи рублей. По этому показателю Татарстан занимает последнее место в Поволжье. Наибольший доход предлагают рабочим в Мордовии и Марий Эл (около 109 тысяч рублей).

Чаще всего татарстанские предприятия ищут разнорабочих, менеджеров по продажам, инженеров-конструкторов, слесарей, монтажников и сварщиков.

Напомним, в Татарстане средняя предлагаемая зарплата рабочего персонала в августе этого года выросла на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Она составила 84,2 тысячи рублей.



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Галия Гарифуллина