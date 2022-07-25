Александр Орлов продал российскую часть холдинга Bulldozer Group — его рестораны есть в Казани

Фото: Максим Платонов

Ресторатор Александр Орлов продал российскую часть международного холдинга Bulldozer Group. Ее приобрели некие «инвесторы с Ближнего Востока», пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-релиз.

В Bulldozer Group входили, в частности, казанские проекты — рестораны More&More и Eshak. Они продолжат работать под брендом ALBA Group.

Российская часть Bulldozer Group перестала быть частью компании в начале августа. Ее активы передадут управленческому составу, который продолжит работу в прежнем составе: исполнительный директор Роза Хакимова, директор по маркетингу Анастасия Рахманинова, бренд-шефы Сергей Отдельнов и Леонид Иванов и прочие топ-менеджеры останутся на своих местах.

Фото: Максим Платонов

Напомним, в Казани у Bulldozer Group есть ресторан LETO в парке им. Горького. Это заведение стало первым, которое открыл холдинг в столице Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина