В Казани снесут семь незаконно установленных торговых объектов и 17 гаражей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Власти Казани утвердили очередной перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу и перемещению. В списке оказались 7 торговых объектов и 17 гаражей.

Что касается первой категории, то демонтажу подлежат объекты по следующим адресам:

ул. Копылова, вблизи дома №13;

пр. Хусаина Ямашева, вблизи дома №19б;

ул. Вишневского, вблизи дома №51/1;

ул. Восстания, вблизи дома №104;

ул. Мусина, вблизи дома №1;

ул. Чистопольская, вблизи дома №9а.

Владельцам самовольно установленных и незаконно размещенных объектов необходимо добровольно убрать их до 20 ноября. Если они не выполнят предписание, демонтаж проведут в принудительном порядке в срок с 21 ноября 2023 года по 18 февраля 2024-го и переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.

Самовольно установленные металлические гаражи были обнаружены по улицам:

ул. Фрунзе, вблизи дома №17 — 1 штука;

ул. Лейтенанта Красикова, вблизи дома №6 — 11 штук;

ул. Профессора Мухамедьярова, вблизи дома №29/8 — 5 штук.

Срок добровольного демонтажа, как и у торговых объектов, составляет пять дней — с 17 по 22 ноября. В случае его невыполнения последует принудительный демонтаж — с 23 ноября по 31 декабря.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Напомним, неделю назад власти Казани опубликовали постановление о сносе шести самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Среди них оказалась щитовая конструкция, расположенная у дома №1 по ул. Северо-Западной.



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Максим Кокунин