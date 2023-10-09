Президент Палестины планирует прилететь в Россию

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/Президент Палестины Махмуд Аббас (архив)

Посол Палестины Абдельхафиз Нофаль рассказал о подготовке визита президента страны Махмуда Аббаса в Россию. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Собеседник подчеркнул, что палестинская сторона поддерживает ежедневные контакты с российскими властями.

Он уточнил, что Палестина ценит позицию Москвы в вопросах палестино-израильского урегулирования.

взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/Встреча с Президентом Палестины Махмудом Аббасом (архив)

Конфликт между палестинским анклавом и Израилем разгорелся в минувшую субботу. Утром Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории республики выпустили более 2 тысяч ракет.

Крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля. В ответ израильская армия объявила о начале «контртеррористической» операции в секторе Газа. Ее назвали «Железные мечи».

Сегодня утром стало известно, что израильские военные восстановили контроль над всеми населенными пунктами на юге страны, куда ранее проникли группы боевиков ХАМАС.

Россия призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. В МИД подчеркнули, что конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами.

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Айрат Назипов