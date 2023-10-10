Более трети россиян готовы отпускать ребенка в школу одного с 8—9 лет

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Заявили, что ребенок готов самостоятельно ходить в школу в восемь-девять лет, 37% россиян. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование СК «Росгосстрах» и банка «Открытие».

Готовы перестать провожать ребенка в школу, когда ему исполнится 10—11 лет, более четверти респондентов (27%). Придерживаются мнения, что учащиеся не нуждаются в провожатом в 12 лет, 21% россиян. Согласны отпустить 6—7-летнего ребенка самостоятельно добираться до учебного заведения 15% опрошенных.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Россияне считают, что на безопасность самостоятельного пути до школы влияет то, насколько далеко от дома расположено учебное заведение (такой ответ дали 30% респондентов), безопасен ли район (20%) и знаком ли ребенок с правилами поведения на дороге (18%).

Чаще всего родители боятся, что ребенку могут причинить вред на улице (34%). Также они переживают, что школьник потеряется (26%), попадет в аварию (23%) или получит другие травмы (17%).

Напомним, количество школьников в Казани ежегодно увеличивается на 8—10 тысяч человек.

— Несмотря на активное строительство новых школ, оно не поспевает за увеличением количества наших школьников. Казань является привлекательным для жизни городом, демографический рост, благоприятная социальная и экономическая обстановка привлекают людей из районов республики и соседних регионов страны, — рассказал начальник Управления образования города Ирек Ризванов.

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Галия Гарифуллина