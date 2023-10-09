В ДУМ Татарстана прокомментировали скандал с халяльной колбасой из Свердловской области

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ Татарстана проведет дополнительную проверку на предприятии ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» в Свердловской области после скандала. На прошлой неделе специалисты Россельхознадзора нашли ДНК свиньи в халяльной колбасе.

В комитете напомнили, что образцы халяль-продукции ежеквартально отправляются на лабораторные исследования. На предприятии организована отдельная производственная линия для халяль-продукции. Также там работают контролеры, один из которых является действующим имамом.

— В рассматриваемом случае образцы для исследования были взяты не на производстве, а из торговых сетей, где часто не соблюдается товарное соседство и транспортировка халяльной и нехаляльной продукции. Помимо этого, Управлением Россельхознадзора по Свердловской области не было предоставлено протоколов испытаний ни производителю, ни комитету, — рассказали в комитете.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Там добавили, что для исследования халяль-продукции требуется соблюдение специальных условий — отдельные ножи, доски, оборудование и прочие инструменты, не соприкасающиеся с харамом. В то же время в России нет ГОСТов, регламентирующих отбор халяльных проб и проведения лабораторных исследований, подчеркнули в комитете.

Стоит отметить, что продукцию «Равис — птицефабрика Сосновская» не продают в Татарстане.

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Айрат Назипов