Россельхознадзор: в халяльной колбасе из Свердловской области найдена свинина

ДНК свиньи нашли в продукции «вареная колбаса «Мусульманская» и «Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль» в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

Уточняется, что в рамках лабораторных исследований в региональном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» ДНК свиньи обнаружили в продукции ИП Карамышевой С.В. и ООО «Равис — птицефабрика Сосновская».

Производителей уведомили о несоответствии маркировки продукции и ее фактического состава. Ведомство подготовит информацию в областную прокуратуру для принятия мер административного реагирования.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в июле Центр изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества в ходе своего исследования выяснил, что половина российских потребителей халяльной продукции доверяет ее качеству.



Каждый третий опрошенный считает, что халяль — полезная пища, которая подходит для правильного питания (34%), 35% считают, что в ней отсутствуют вредные добавки, консерванты, ГМО. Еще для 18% респондентов халяль — экологически чистая продукция.

По состоянию на январь этого года в Татарстане насчитывалось более 100 производителей продукции халяль, в том числе 20 компаний являются экспортно ориентированными, рассказывал в начале года министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

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Максим Кокунин