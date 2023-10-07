Рамзан Кадыров предложил временно отменить президентские выборы в России

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/Глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил временно отменить предстоящие выборы президента России из-за спецоперации или же провести их с одним кандидатом. Его слова передает «РИА Новости».

— Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат — Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну, — сказал он.

Заявление прозвучало во время масштабного флешмоба в центре Грозного. Оно было приурочено ко Дню рождения российского лидера.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На этой неделе в Кремле заявили, что не располагают информацией о старте президентской кампании Путина в ноябре. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ему об этом ничего не известно.

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Айрат Назипов