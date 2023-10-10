Сегодня в Казани дождь, мокрый снег и до +7 градусов

Во вторник, 10 октября, в Казани ожидается облачная погода, небольшой дождь и мокрый снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +5 до +7 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +3 до +8°С.

Также в Казани ожидается юго-западный ветер порывами 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 13 м/с.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, в Татарстане на этой неделе ожидается дождливая погода с мокрым снегом и минусовые температуры. Ночью и утром 11 и 12 октября на отдельных участках дорог возможна гололедица.



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Татьяна Демина