В Татарстане на этой неделе ожидается гололедица, мокрый снег и до -4 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане на этой неделе ожидается дождливая погода с мокрым снегом и минусовые температуры. Ночью и утром 11 и 12 октября на отдельных участках дорог возможна гололедица, прогнозируют в Гидрометцентре республике.

Ночью во вторник, 10 октября, в Татарстане ожидается от 0 до +4 градусов, днем — от +3 до +8°С. Прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег.

Они также ожидаются в среду, 11 октября. Ночные температуры в республике опустятся до +2..-1°С, а дневные не превысят +2..+7 градусов.



Ночью в четверг, 12 октября, небольшие осадки возможны преимущественно на востоке Татарстана, а температуры воздуха составят от +1 до -4 градусов. Днем прогнозируется дождь и ветер порывами до 15-20 м/с. Температуры воздуха составят от +3 до +8°С.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, дождливая и ветреная погода сохранится и в пятницу, 13 октября. В субботу, 14 октября, небольшой дождь возможен местами. Днем температуры воздуха не превысят +7.. +12 градусов.

Днем 8 октября в Татарстане зафиксировали от +8 до +13 градусов, минувшей ночью — от 0 до +3°С. Днем 9 октября в республике наблюдается дождь и мокрый снег. В полдень зафиксировано от +3 до +7 градусов.

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Татьяна Демина