Турист в Казани тратит в среднем 2,7 тысячи рублей в сутки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Турист в Казани тратит со своей банковской карты в среднем 2,71 тысячи рублей в сутки. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

— Основные изменения структуры потребления последних лет связаны с ростом трат на гастрономию в кафе, барах и ресторанах Казани, — рассказала она.

В общей сложности туристы в столице Татарстана за январь-август 2023 года потратили в заведениях общепита 3,5 млрд рублей. Это на 61,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В среднем турист проводит в Казани четыре дня. Раньше они задерживались в городе на двое-трое суток.

Дарья Санникова рассказала, что за январь — август 2023 года туристы в Казани, расплачиваясь банковскими картами, потратили в общей сложности 16,07 млрд рублей. Это на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина