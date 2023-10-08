«Нефтехимик» потерпел поражение в игре с «Автомобилистом»
Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» проиграли в домашнем матче екатеринбуржскому «Автомобилисту».
Гости победили со счетом 3:2.
Следующая игра состоится 11 октября. Нижнекамский хоккейный клуб встретится с «Витязем» из Московской области.
В прошлой игре хоккеисты «Нефтехимика» уступили в гостевом матче чемпионата КХЛ сезона 2023/24 магнитогорскому «Металлургу». Встреча закончилась победой хозяев со счетом 3:1 (1:1,1:0,1:0).
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