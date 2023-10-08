Новости спорта

20:58 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Нефтехимик» потерпел поражение в игре с «Автомобилистом»

20:20, 08.10.2023
«Нефтехимик» потерпел поражение в игре с «Автомобилистом»
Фото: скриншот realnoevremya.ru из video.khl.ru

Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» проиграли в домашнем матче екатеринбуржскому «Автомобилисту».

Гости победили со счетом 3:2.

скриншот realnoevremya.ru из video.khl.ru

Следующая игра состоится 11 октября. Нижнекамский хоккейный клуб встретится с «Витязем» из Московской области.

В прошлой игре хоккеисты «Нефтехимика» уступили в гостевом матче чемпионата КХЛ сезона 2023/24 магнитогорскому «Металлургу». Встреча закончилась победой хозяев со счетом 3:1 (1:1,1:0,1:0).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Галия Гарифуллина
СпортХоккей Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также