«Нефтехимик» проиграл второй матч магнитогорскому «Металлургу»

Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» снова уступили в гостевом матче чемпионата КХЛ сезона 2023/24 магнитогорскому «Металлургу». Встреча закончилась победой хозяев со счетом 3:1 (1:1,1:0,1:0).

Первыми забили нижнекамцы. Защитник «волков» Илья Хохлов вывел вперед свою команду на 10-й минуте игры. Уже через 9 минут Михаил Грасс сравнял счет в матче. Во втором игровом отрезке «магнитка» вышла вперед усилиями Данилы Юрова. Точку в матче поставил Жан-Себастьен Ди, который забросил шайбу на 45-й минуте игры.

Следующий матч «Нефтехимик» сыграет у себя дома с «Автомобилистом». Игра пройдет в воскресенье, 8 октября, в 17:00.

скриншот realnoevremya.ru из video.khl.ru

В прошлой игре татарстанская команда разгромно уступила «Металлургу» в гостях. Хозяева победили со счетом 8:3. Пять шайб «волки» пропустили в третьем периоде.

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Айрат Назипов