Алиев заявил, что переговоры Азербайджана с Арменией возможны на территории Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что Баку готов вести переговоры с Ереваном на территории Грузии. Об этом сообщает «Интерфакс».

— Сегодня несколько стран и одновременно некоторые международные организации пытаются поддержать процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Мы приветствуем это. Мы приветствуем любое посредничество и помощь, если оно не будет односторонним и предвзятым. Однако, на мой взгляд, наиболее правильным выбором в этой направлении, учитывая как исторические связи, так и географический фактор, безусловно, могла бы быть Грузия, — подчеркнул лидер Азербайджана 8 октября в Тбилиси.

Алиев сделал заявление после встречи с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили. Президент Азербайджана поблагодарил Гарибашвили за предложение посреднических возможностей и сказал, что представители Баку готовы «приехать в Грузию как для двусторонних, так и для трехсторонних встреч».

Напомним, 5 октября ожидалась пятисторонняя встреча с участием премьер-министра Армении, президента Азербайджана, президента Франции, канцлера Германии и главы Евросовета, однако позже Алиев отказался от поездки.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «обеспечения положений Трехстороннего заявления» от 10 ноября 2020 года. Среди целей операции — восстановление конституционного строя страны и «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе». К полудню 20 сентября сторонам конфликта удалось достичь договоренности о прекращении огня с 13:00.



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Галия Гарифуллина