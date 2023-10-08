«Сидим в подвале»: россияне в Тель-Авиве спасаются от атак

Россияне, проживающие в Израиле, рассказали «Реальному времени» об обстановке в стране.

— Сегодняшнюю ночь провели в подвале. Слава Богу, все целы. Даже поспали немного, — поделилась Оксана Новикова, полтора года назад переехавшая из Санкт-Петербурга в Тель-Авив вместе со всей семьей.

По ее словам, вчерашняя атака оказалась полной неожиданностью для всех.

— Под утро субботы это все началось. Мы успели спуститься в убежище. Все утро, с 6:30 до 10 там провели. Потом пробрались домой и закрылись. Свекр из окна снял, как арабы с винтовками, шныряют по самыми нашими окнами. Очень страшно за детей и близких. К друзьям под Бен-Гурионом во двор упала ракета. Чудом не взорвалась, иначе семьи б не было. Еще одни друзья, тоже россияне, не выходят на связь. Очень за них переживаем, — рассказала Оксана, добавив, что связь и интернет работают с перебоями, официальной информации мало: все новости из русских пабликов.

По ее словам, эвакуацию никто не объявлял, в минувшую субботу в городе не было даже полиции — всех стянули на юг.

Многие российские знаменитости летали лечиться и отдыхать в Израиль. Певица Наташа Ионова, известная как Глюк’oza, прилетела вместе с семьей 6 октября в Тель-Авив на концерт Бруно Марса. Однако как только исполнительница добралась до отеля, началась воздушная тревога и всех постояльцев отправили в бомбоубежище, сообщает «Комсомольская правда».



Сейчас с певицей, по ее словам, уже все хорошо — они продолжают соблюдать указания, которые им выдали в гостиницу. Однако обратно вернуться артистка не может, потому что все рейсы в Россию из Израиля отменили до особых распоряжений.



Тем временем в Telegram-каналах активисты и все неравнодушные собирают информацию о работающих бомбоубежищах в Израиле, памятки по действиям при ракетных обстрелах, номера больниц, организаций, оказывающих медицинскую и психологическую помощь, а также полезную информацию для волонтеров — где можно сдать кровь, пожертвовать деньги и как помочь пострадавшим.

По сообщениям, распространяемых в Telegram-каналах, в Иерусалиме очередь на сдачу крови растянулась на десятки метров, если не километров. Большое скопление людей, сдающих кровь, наблюдается и в Тель-Авиве на ул. Дизенгоф.

Неравнодушные люди предлагают свою помощь в транспортировке, укрытии и временном размещении у себя дома, вдали от горячих точек, где ведутся боевые действия, а также материальную и психологическую помощь.

В субботу утром Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории республики выпустили более 2 тысяч ракет. Число погибших в Израиле в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС превысило 300 человек, более 1,5 тыс. пострадали.

В ответ Израиль начал наносить удары по сектору Газа. Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о массовом призыве резервистов.



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Галия Гарифуллина, Галия Шакирова, Илина Хакимова