«Ак Барс» одержал победу над «Адмиралом»
Казанский ХК «Ак Барс» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игра завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) в пользу казанцев.
У победителей шайбы забросили Артем Лукоянов (14-я минута) и Александр Радулов (17). В составе хозяев гол забил Прохор Корбит (58).
В прошлый раз дубль Александра Радулова принес «Ак Барсу» победу над омским «Авангардом». Матч, проходивший на «Татнефть Арене», завершился победой к казанцев овертайме со счетом 5:4 (0:1, 2:2, 2:1, 1:0).
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