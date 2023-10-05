Дубль Александра Радулова принес «Ак Барсу» победу над омским «Авангардом»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанский «Ак Барс» одержал волевую победу над омским «Авангардом». Матч, проходивший на Татнефть-Арене, завершился победой хозяев в овертайме со счетом 5:4 (0:1,2:2,2:1,1:0)

По ходу встречи «барсы» трижды были в роли догоняющих. На шайбу Игоря Мартынова (10-я минута) ответил Даниил Журавлёв, который сравнял счет во втором периоде (23-я минута). Сразу после заброшенной шайбы «Авангард» усилиями Рида Буше (24-я минута) вновь вышел вперед. В этот раз равновесие в счете восстановил Александр Радулов (35-я минута), который прервал длительную безголевую серию. Но спустя три минуты Владимир Ткачёв снова огорчил казанскую публику, удачно сыграв на добивании.

В третьем периоде игровом Вадим Шипачёв снова сравнял счет. Он забил на 48-й минуте игры. Спустя еще шесть минут хоккеист «Ак Барса» Дмитрий Яшкин забросил седьмую шайбу в игре. Однако за две минуты до конца омичам удалось отыграться. Шайба на счету Либора Шулака.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В овертайме сильнее оказались казанцы. Александр Радулов оформил дубль.

Следующую игру казанская команда проведет во Владивостоке в воскресенье, 8 октября. «Ак Барс» сыграет с «Адмиралом».

В предыдущей игре «Ак Барс» на своем льду потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/24. Игра завершилась победой гостей со счетом 1:4 (0:2,0:1,1:1).



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Айрат Назипов