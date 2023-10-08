Россия впервые с 2021 года возобновила поставки нефти в Бразилию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Россия впервые с 2021 года — после двухлетнего перерыва — возобновила поставки в Бразилию сырой нефти, экспортировав рекордные за 13 лет объемы. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на данные бразильской таможни.

За сентябрь этого года Россия поставила в Бразилию 84,4 тыс. тонн нефти на $48 млн.

Последний раз закупка была в два раза меньше, состоялась она в августе 2021 года — 42,1 тысячи тонн за $16,6 млн. Обратим внимание, что сентябрьская партия нефти стала максимальной с июня 2010 года, тогда Москва поставила сразу 117,8 тысячи тонн.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В то же время в сентябре сократился импорт российских нефтепродуктов в Бразилии: по отношению к августу он упал на 22%, до до 717,3 тысячи тонн. Стоимость сократилась на 13%, до $593,8 млн.

Правительство России на этой неделе утвердило дополнительные системные меры для стабилизации на внутреннем топливном рынке. Так, например, принято решение восстановить с 1 октября топливный демпфер. Помимо этого вводится заградительная пошлина на нефтепродукты. Она составит 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков нефтепродуктов, которые закупают их на рынке для перепродажи.

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Илина Хакимова