Сегодня в Казани дождь и до +10 градусов

В Казани в воскресенье, 8 октября, будет облачно с прояснениями. Временами ожидается дождь, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.

Днем в столице Татарстана воздух прогреется до +8—10 градусов. Ветер южный, юго-западный 8—13 м/с, местами порывами до 15—20 м/с.

В целом по республике прогнозируется от +8 до +11°С. Местами пройдет сильный дождь.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в ближайшие дни в Татарстане будет преобладать пасмурная погода, температуры начнут опускаться. Ожидается мокрый снег и значительные колебания атмосферного давления.

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Айрат Назипов