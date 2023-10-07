ВС России поразили украинские аэродромы

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

За минувшие сутки российские войска нанесли удары по аэродромам ВСУ в Житомирской и Полтавской областях. Как уточнили в Минобороны страны, в результате удара были уничтожены склады топлива для авиатехники украинских войск.

В районе населенного пункта Дубиевка в Черкасской области поразили склады авиационных средств поражения ВВС Украины. А вблизи Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

Кроме того, за сутки средствами противовоздушной обороны в районе н.п. Преображенка Запорожской области сбили украинский штурмовик Су-25.

realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

С 29 сентября по 6 октября российские войска нанесли 14 групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате уничтожены: мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных БПЛА Punisher и «Фурия», склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, а также компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов