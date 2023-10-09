Производство напитков в Татарстане падает три месяца подряд

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане три месяца подряд наблюдается снижение производства напитков. В июне 2023 года в годовом выражении показатель упал на 9%, в июле — на 6,7%, а в августе — на 0,2%.

В целом по итогам января-августа этого года производство напитков в республике снизилось на 0,6%. В первом полугодии наблюдался рост в 0,8% по отношению к аналогичному периоду 2022-го.

В 2023 году производство напитков в регионе в годовом выражении демонстрировало сокращение также в феврале (-0,1%) и в апреле (-3,7%). В остальные месяцы фиксировался рост: в январе — на 9%, в марте — на 0,5%, в мае — на 11,5%, следует из данных Татарстанстата.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в августе 2023 года объемы промышленного производства в Татарстане выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 4,1%. По отношению к июлю этого года они увеличились на 2,3%.



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Татьяна Демина