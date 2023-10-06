Врач из Набережных Челнов стал главным внештатным кардиохирургом Минздрава Татарстана

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии БСМП Набережных Челнов Рамис Якубов назначен главным внештатным кардиохирургом Минздрава Татарстана. Такой приказ подписал министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

Рамис Якубов возглавил отделение сердечно-сосудистой хирургии БСМП в 2010 году. Под его руководством в БСМП стали осваивать и применять новые технологии в кардиохирургии.

С 2014 года в отделении начали проводиться мини-инвазивные операции на сердце. На сегодняшний день кардиохирурги БСМП выполняют аортокоронарное шунтирование, протезирование аорты и клапанов сердца, репротезирование и пластику клапанов, активно внедряя гибридные технологии. Кардиохирурги БСМП первыми в России провели полное гибридное протезирование аорты.

В 2019 году в БСМП Набережных Челнов впервые провели операцию на сердце с применением новой технологии, которая предполагает минимальное оперативное вмешательство. О ней подробно рассказал Рамис Якубов

Месяц назад главным детским внештатным отоларингологом Министерства здравоохранения Татарстана назначили Елену Лучкину. Она работает врачом-отоларингологом в ДРКБ и занимает пост заведующей оториноларингологическим отделением.

Новым главным детским внештатным травматологом Минздрава Татарстана назначили врач-травматолога Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Руслана Хасанова. Сейчас он заведует отделением детской травматологии и ортопедии.

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Айрат Назипов