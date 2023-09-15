Новости общества

22:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Главным детским внештатным травматологом Татарстана назначили врача ДРКБ

09:13, 15.09.2023 1
Главным детским внештатным травматологом Татарстана назначили врача ДРКБ
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Новым главным детским внештатным травматологом Минздрава Татарстана назначили врач-травматолога Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Руслана Хасанова. Об этом информирует пресс-служба медучреждения.

Сейчас Хасанов заведует отделением детской травматологии и ортопедии.

Напомним, должность главного внештатного детского травматолога-ортопеда занимал Петр Андреев. Он является доцентом кафедры травматологии ортопедии Казанской государственной медицинской академии — филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России.

скриншот realnoevremya.ru из drkbmzrt.ru

На этой неделе главным детским внештатным отоларингологом Министерства здравоохранения Татарстана назначили Елену Лучкину. Она работает врачом-отоларингологом в ДРКБ и занимает пост заведующей оториноларингологическим отделением.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов
ОбществоМедицинаВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:31
    О! Вот это достойная кандидатура, Руслан Фаритович очень грамотный специалист, лечила ребенка у него после травмы, тогда он был просто врачом еще, хотя было недавно. Как говорят, врач от Бога. Долгих лет ему жизни, службы, успехов. Огромное спасибо!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также