Главным детским внештатным травматологом Татарстана назначили врача ДРКБ
Новым главным детским внештатным травматологом Минздрава Татарстана назначили врач-травматолога Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Руслана Хасанова. Об этом информирует пресс-служба медучреждения.
Сейчас Хасанов заведует отделением детской травматологии и ортопедии.
Напомним, должность главного внештатного детского травматолога-ортопеда занимал Петр Андреев. Он является доцентом кафедры травматологии ортопедии Казанской государственной медицинской академии — филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России.
На этой неделе главным детским внештатным отоларингологом Министерства здравоохранения Татарстана назначили Елену Лучкину. Она работает врачом-отоларингологом в ДРКБ и занимает пост заведующей оториноларингологическим отделением.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии